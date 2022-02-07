Okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman?

Okullar bugün itibariyle açıldı, öğrenciler yarıyıl tatili ardından ders başı yaptı. Yıl içerisinde toplamda dört kez tatile girecek okullarda öğrenciler ilk dönem olduğu gibi bu dönemde de ara tatil yapabilecek. İkinci ara tatili 11-15 Nisan arasında gerçekleştirilecek. İkinci ara tatil ile öğrenciler 9 gün dinlenme fırsatı elde edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca bugün 2 haftalık tatil ardından sıralara yeniden otururken, bir yandan da okullar ne zaman kapanacak merak ediyor. Öğrenciler önümüzdeki haftalarda ikinci ara tatil fırsatı elde edecek. Peki ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

15 TATİL UZATILDI MI?

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, “7 Şubat’ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.