Eğitime kar engeli! 4 ilde okullar tatil edildi

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Öte yandan Ağrı, Hakkari ve Niğde'de de okullar yarın tatil edildi.

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Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak’ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Öte yandan, Konya’yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ‘sürgün’ diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR’lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.

AĞRI’DA DA TATİL EDİLDİ

Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat’ta ara verildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.

HAKKARİ’DE TATİL KARARI

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

NİĞDE’DEN DE TATİL HABERİ GELDİ

Niğde’de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayi il genelindeki resmi ve özel bütün okullarda, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, kronik hastalığı bilinan ve 6 yaşından küçük çocuğu bulunan personelin de 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA)