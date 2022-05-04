LGS maratonunda son 30 gün başladı

Ortaokul 8’inci sınıf öğrencilerinin iyi bir fen, sosyal bilimler ve Anadolu lisesi kazanmak için 5 Haziran’da yarışacağı Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) geriye sayım başladı.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sınava sayılı günler kala LGS Uzmanı-Eğitimci Derya Kargılı adaylara şöyle seslendi: “Son 30 günde eksiklerinizi tamamlamak için çalışmalısınız. Bol bol soru çözerek, süre tutup deneme sınavları yapın. MEB'in ilk kez bu yıl okullara gönderdiği örnek sorulardan oluşan LGS çalışma kitabındaki soruları çözmeden sınava girmeyin. Sınava, doğru hazırlananlar kazanacak.”

SORULAR MÜFREDATTAN

“İstanbul Erkek, Galatasaray gibi iddialı okullarda okumak isteyenler, 500 tam puanı hedeflemeli. Bu puan disiplinli çalışma ve çok fazla soru çeşidi çözerek alınabilir. Sınavın zorluk derecesi 500 puanı aşağı düşürebilir. Eleme amaçlı çok zor 3 matematik sorusu sorulursa, doğru çözülme oranı düşer. O zaman 2-3 yanlış ve 495'li puanlarla da bu okullara girilir. LGS bir sıralama sınavı olduğu için en az hata yapanlar, en iyi okullara yerleştirilecek. Müfredat dışı soru sorulmayacak.”

■ LGS sınavı 5 Haziran'da 2 oturumda yapılacak.

■ İlk oturum 09.30, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

■ Adaylara çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.

■ Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul'da olacak.

■ Giriş belgelerini okullar mühürleyip, öğrenciye verecek.

SORU-CEVAP

Sınavda kaç soru sorulacak?

■ İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü, Yabancı Dil'den 50 soru olup, 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda, matematik ve fen bilgisinden 40 soru sorulacak ve 80 daki­ka sürecek.

Puanlar nasıl hesaplanacak?

■ Sözel ve sayısalda her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayısı belirlenecek. 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Türkçe, matematik, fen doğru cevap katsayısı 4 puan, diğer dersler 1 puan olacak.

Sonuç ne zaman açıklanacak?

■ Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edile­cek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

180 bin aday sıfır çekmişti

■ 1 milyon 38 bin adayın girdiği 2021 LGS'de 97 aday sınavda tüm soruları doğru yaparken, 180 bin aday sıfır çekmişti.