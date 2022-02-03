Lise ve üniversite mezunlarına istihdam garantili eğitim programı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ay itibarıyla lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatıyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yazılı açıklamasında mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla lise ve üniversite mezunlarına yönelik yürütülecek istihdam garantili yeni mesleki eğitim programına ilişkin detayları paylaştı.

Özer, lise ve üzerinde bir eğitime sahip olanların, istemeleri durumunda, istihdam garantili şekilde mesleki eğitim tamamlama programlarından yararlanmasını sağlamanın bu merkezlerin hedefleri arasında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

BAŞARILI OLANLAR SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLECEK

– Bu ay itibarıyla lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatıyoruz. Buradaki çıkış noktamız şu; herhangi bir alanda örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek.

– Buraya lise, üniversite mezunlarından katılımı, eğitimin tamamen eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak. Bu programı, bu aydan itibaren artık yavaş yavaş tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde hizmete açacağız.

– Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek. Tamamlama programında lise ya da üniversite mezunları olacağı için kültür derslerinin alınması gerekmeyecek, tamamen iş başı eğitiminde ve sektörle birlikte oluşturacağınız müfredat kapsamında uygulama yapılacak. Başarılı olanlar da talep eden sektör tarafından istihdam edilecek.

İŞVEREN ÜZERİNDEKİ MADDİ YÜK KALDIRILDI

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda 25 Aralık 2021’de yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılarak çok cazip bir mekanizma oluşturulduğunu vurguladı.

Özer, daha önce bu merkezlere devam eden öğrencilerin 4 yıl boyunca aldığı asgari ücretin yüzde 30’unun işveren tarafından karşılandığını, bir kısmının ise devlet tarafından sübvanse edildiğini, yeni düzenlemeyle ise üçte birlik ücretin tamamının devlet tarafından karşılanmaya başlandığını kaydetti.

ÖĞRENCİ SAYISI BİR AYDA YÜZDE 76 ARTTI

Bu merkezlere devam edenler arasında başarılı olanların 3’üncü yılın sonunda kalfa ve son sınıfta 1 yıl eğitim aldıktan sonra başarılı olanların da usta olduğunu belirten Bakan Özer, yeni düzenlemeyle kalfalara ödenen miktarın asgari ücretin yüzde 30’undan yüzde 50’ye çıkarıldığını söyledi. Özer, 10 yıl ve üzerinde usta olarak çalışan ve SGK kayıtlarında bunu belgeleyenlerin herhangi bir eğitim almadan doğrudan usta öğretici olma sınavına girebilmelerinin sağlandığını kaydederek, şöyle devam etti:

– Dolayısıyla bir taraftan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yer alabilecekleri işletmenin sayısını artırmaya çalıştık. Bu 3 düzenleme yapıldıktan sonra gördük ki 1 ay gibi kısa bir sürede, öğrenci sayısında inanılmaz bir artış var. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve öğrenciler açısından çok cazip bir model. Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırı olmaması çok büyük bir avantaj. Her yaştan öğrencinin her yaştan vatandaşımızın öğrenci olabileceği bir mekanizma. Kanun değişikliğinden önce bu merkezlerdeki öğrenci sayısı 159 bindi, şu anda 280 bine çıktı. Bir ay gibi kısa sürede, öğrenci sayısı yüzde 76 oranında arttı.