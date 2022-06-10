Milli Eğitim Bakanı’ndan okulda dansözlü eğlenceye tepki

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki bir okulda düzenlenen dansözlü eğlenceye tepki gösterdi: Ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temasta bulunmak için Bursa’ya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mahmut Özer, Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu’nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda dansözlü eğlenceyle ilgili çıkan haberlere de değindi. Özer şunları söyledi:

– Geçen haftalarda Bursa’da bir haber yansıdı. Önce imam hatip okulunda diye bilgi geldi, daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Ortada bir eksiklik var.

DENETİME TABİ OLACAK

– Okul aile birliklerimiz, okul müdüründen herhangi bir izin almadan etkinlik düzenleyebiliyordu. Dün Resmi Gazete’de yayınladığımız değişiklikle, okul aile birliklerinin yapmış olduğu tüm sosyal etkinliklerde mutlaka okul müdüründen izin alınacak ve denetime tabi olacaklar.

– Burada kritik olan diğer bir konu da ülkemizin milli ve manevi değerlerine tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz. (DHA)

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