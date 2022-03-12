ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel güvenlik sınav sonuç sorgulama sayfası…

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavı sonuçları 18 Mart açıklanacak. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların sınav sonucunun en az 60 puan olması gerekiyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren EGM adresine giriş yaparak TC kimlik numarası aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

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Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ilan edileceği tarihin duyurulmasının ardından adaylar sık sık sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 96. Dönem Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı ardından gözler sonuçlara çevrilmişti.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 18 Mart tarihinde erişime açılacak.

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.