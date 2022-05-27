Öğretmen idari izin tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında konuştu. Bakan Özer, 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Mesleki Çalışma Programı ÖBA üzerinden yapılacağını duyurdu.

ÖĞRETMEN İDARİ İZİN TARİHLERİ NELER?

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, “Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz’a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar.” açıklamasında bulundu.