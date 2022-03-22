Ortaokul müdürünün haremlik-selamlık uygulaması tepki çekti

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda harem-selamlık uygulama başlatarak kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere resmi yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

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Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın okulda başlattığı harem-selamlık uygulama tepki çekti.

ÖĞRETMENLERE HEM RESMİ YAZI HEM DE MESAJ

Akın’ın gönderdiği resmi yazı haricinde, öğretmenlere bir de WhatsApp üzerinden mesaj atarak kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istedi.

Okul Müdürü Akın’ın imzasını taşıyan resmi yazıda “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22/03/2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” denildi.

EĞİTİM İŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy ise olayı doğrulayarak okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.