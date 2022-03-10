Okulda eğitim konusunda görüş bildiren öğretmenlere soruşturma açıldı

Antalya'da eğitimde başarıyı artırmak için, Öğretmenler Kurulu’nda görüşlerini bildiren öğretmenlere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’nın Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nde okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantısında bazı uygulamaları eleştirmeleri ve başarının artırılması için önerilerde bulunan öğretmenlere okul müdürü Ramazan Erdoğdu’nun şikayeti üzerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

“EĞİTİM SİSTEMİ İKTİDARIN İDEALOJİK YAKLAŞIMLARI DOĞRUTUSUNDA ŞEKİLLENDİ”

Yaşanan olaya tepki gösteren Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, konu hakkında basın açıkması yaptı. Sönmez açıkmasında şunları söyledi;

“Eğitimde yaşanan sorunlar her geçen gün tahammül edilemez noktalara gelmiştir. Bir taraftan eğitim sistemi iktidarın ideolojik yaklaşımları doğrultusunda şekillendirilirken, diğer taraftan yaşanan kadrolaşma ile eğitim liyakatsiz yöneticilerin elinde tamamen bir oyuncağa dönüştürülmüş durumdadır.

Merkezi düzeyde bakanlık, yerellerde ise Milli Eğitim Müdürlükleri, okul müdürlükleri öğrencilerimizin kazanımını artıracak bilimsel önerilere tahammülsüz bir şekilde yaklaşmaktadır. Kendisi gibi düşünmeyen bilim insanlarının, sendika yöneticilerinin, öğretmenlerin görüş ve önerilerine adeta düşmanca bir yaklaşım içerisinde bulunmaktadırlar.

Biz Eğitim Sen olarak kuruluşumuzdan beri öğrencilerimizin demokratik bir ortamda, aklı ve bilimi esas alarak başarılı eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için önerilerimizi, eleştirilerimizi ilgili kurullarda demokratik bir şekilde gündeme getirmekteyiz. Bu doğrultuda üyelerimiz de öğrenci kazanımlarının daha kapsamlı olabilmesi, sağlıklı bir eğitimin yapılabilmesi için okuldaki eksiklikleri kurullarda gündeme getirmekte ve çözüm yolları önermektedirler.

Bu olması gereken ve önemsenmesi gereken bir yaklaşımdır. Ne yazık ki Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi'nde süreç bu şekilde işlemiyor. Bu okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantısında öğretmen arkadaşlarımızın bazı uygulamaları kimseyi rencide etmeden, demokratik bir şekilde eleştirmeleri, başarının artırılması için öneriler sunmaları, daha sonrasında soruşturma konusu haline dönüştürülmüştür”

“GÖRÜŞLERİNİ DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE AÇIKMLAMIŞLARDIR”

Öğretmenlerin demokratik bir şekilde görüşlerini aktardığını belirten Sönmez;

“Metin Çiviler Anadolu Lisesinin yaptığı öğretmenler kurulu toplantısında, Valilik tarafından hazırlanan AHENK Projesi gündeme gelmiş ve bazı öğretmen arkadaşlarımız hem projenin kendisine, hem de okuldaki uygulanmasına dönük görüşlerini demokratik bir şekilde aktarmışlardır.

Önerilerini geçmişte yapılan benzer projelerden örnekler vererek açıklamışlardır. Bu tür projelerin öğretmenlere sorulmadan uygulamaya konulduğunu bu durumun başarılı olmasının önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu söylemişlerdir. Yine Kepez Başarıya Koşuyor projesine yönelikte uygulamadaki yanlışları ve eksiklikleri açıklamışlardır.

Bu projelerin öğretmenlere görev tanımlarının dışında görevler yüklediğini, öğrenci koçluğu, ev ziyaretleri gibi görevlerin bilimsel olarak uzmanlık gerektirdiğini, öğretmenlerin bu konuda sorunlar yaşayacağını belirtmişlerdir.

Okul güvenliği konusunda sorunlar yaşandığını, öğrenci olmayan kişilerin okula kolayca girdiğini ve bu durumu önleyecek okul güvenliğinin olmadığını bu durumun eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Törenlerde okul idaresinin gerekli düzeni sağlamadığını, bu durumun törenleri değersizleştirdiğini bunu önlemeye dönük okul idaresi tarafından adımlar atılması gerektiği belirtmişlerdir” dedi.

“BU DURUMDAN OKUL MÜDÜRÜ RAMAZAN ERDOĞDU SORUMLUDUR”

Bazı öğretmelerin kayrıldığı konusunda duyumlar aldıklarını dile getiren Sönmez;

“Ders programının yapılmasında bazı öğretmenlerin kayırıldığı ve bu durumun kırılganlıklara yol açtığı ve çalışma barışını olumsuz yönde etkilediğini söylemişlerdir. Öğretmenler odasının maddi koşullarının personel açısından yetersiz olduğu ifade edilmiştir.

Okulun 56 derslikli kalabalık bir okul olduğu, Antalya'da kliması olmayan nadir okullardan birisi olduğu, tüm taleplere rağmen klimasız 40 kişilik sınıflarda ders yapmaya çalıştıklarını belirterek okul idaresinin bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Görüldüğü gibi bir okulda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamının oluşturulması ve başarının artırılması için yapılması gereken konuşmalar ve öneriler yapılmasına rağmen bu kurul toplantısından bir süre sonra bu konuşmaları yapan, öneriler sunan üyelerimiz hakkında öğretmenler kurulundaki konuşmalarından yola çıkarak soruşturmalar açılmıştır.

Dört üyemize açılan soruşturma sonucunda soruşturma müfettişleri üyelerimize ‘Valiliğin projesine karşı mı geliyorsunuz?’ ‘Kütüphanede niçin ders anlatmıyorsunuz?’ ‘Bürokratlar kendisini parlatmak için eğitime katkısı olmayan projeleri dayatıyorlar demişsiniz bu sözden amacınız nedir?’ şeklinde sorular yöneltmişlerdir.

Üyelerimiz yıllardır birçok hukuksuz soruşturmalara muhatap oldular. Bu soruşturmalarda alınan cezalardan büyük bölümü yargıdan döndü ve soruşturmaları açanlar kamuyu ekonomik olarak zarara uğrattılar.

Öğretmenlerin kendi kurullarında demokratik bir şekilde dile getirdikleri eğitimle ilgili görüş ve önerilerinden doğru ilk kez bir soruşturma ile karşılaşıyor. Bu durumun birinci dereceden sorumlusu okul müdürü Ramazan Erdoğdu'dur. Öğretmenler kurullarının amacı zaten okulda eğitimin en önemli ayağı olan öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasıdır. Her kurul üyesi kendi görüşlerini özgür bir şekilde ifade edebilir.

Okul idaresinin görevi bu görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almaktır. Kuruldaki konuşmaları çarpıtarak soruşturma üretmek değildir. Bu gelişme farklı düşüncelere, önerilere tahammülsüzlüğün göstergesidir” diye konuştu.

“KAYIRMACILIK YAPILAN LİYAKATSİZ ATAMALAR”

“Antalya'da eğitimde son yıllarda yaşanan çöküşün nedenlerinin öncelikle liyakatsiz yöneticiler olduğu bu örnekten de açık bir şekilde görülmektedir” diyen Sönmez, açıklamasın şöyle noktaladı;

“Okulundaki eğitim öğretim koşullarını daha iyi hale getirmek, okulun fiziki şartlarını düzeltmek, eğitim emekçilerinin güvenli ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamakla görevli olan yöneticilerden bazıları çalışma barışını bozarak eğitimi baltalamaktadırlar. Metin Çiviler Anadolu Lisesi müdürü Ramazan Erdoğdu daha önce de öğretmenlere uyguladığı mobbing nedeniyle gündeme gelmiş çeşitli soruşturmalara yol açmıştır.

Üyelerimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimin demokratikleştirilmesi, öğrenci kazanımının artırılması, eğitim emekçilerinin haklarının korunması için bütün kurullarda demokratik bir şekilde görüş ve önerilerini aktaracaklardır.

Metin Çiviler Anadolu Lisesi müdürü Ramazan Erdoğdu 8 yıldır aynı okulda görev yapmasına rağmen okulun başarısı, donanımı, fiziki şartları içler acısı haldedir. Kayırmacılıkla yapılan liyakatsiz atamaların okulları, eğitimi getirdiği nokta ortadadır. Üyelerimize açılan soruşturmalara son verilmelidir. Üyelerimizin haklarını her şart altında koruyacağız. Okul Müdürünün hukuksuzlukları karşısında gerekli hukuki adımları atacağımızı da belirtiyoruz.”