Okullar ne zaman açılıyor, Perşembe ve Cuma günü okul var mı?

Bayramın son günü yaşanırken, bayramla ile birlikte tatil de sona erecek. Bayram öncesi tatilin 9 gün ilan edilmesi bekleniyordu ancak Perşembe ve Cuma günleri tatile dahil edilmediği için tatil 5 gün ile kısıtlı kaldı. Tatil sona erdiği için, okullar 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs cuma günü açık olacak.

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Ramazan bayramı tatili devam ederken okulların ne zaman açılacağı velilerin merak konusu oldu. Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor. Bayram tatili süresi 9 güne çıkarılmadığı için 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü öğrenciler okullarına dönecek.

OKULLAR PERŞEMBE CUMA TATİL Mİ?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor.

Okullar perşembe ve cuma günü tatil olmayacak. Okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

ERDOĞAN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu.

“BİRÇOK KARDEŞİMİZİ HAKKA UĞURLADIK”

Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek şunları söyledi;

*Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti.

*Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

“OKULLARIMIZIN KAPISINI AÇIK TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

*Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

*2021-2022 eğitim öğretim yılının 4'te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.