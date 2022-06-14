Önce ekonomi sonra eğitim düzeltilsin

TED, 18-24 yaşın da yer aldığı seçmenlerle bir anket düzenledi. ‘Siyasetçiler neye öncelik versin?’ sorusuna başlıktaki yanıt verildi. Gençler sistemin değişmesini istedi.

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1928'de Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından bir kamuoyu şirketine yaptırılan araştırma, siyasi partilerin seçim vaatlerinin seçmen üzerindeki etkisini ortaya koydu. “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması” Türkiye genelinde seçim vaatlerine göre 100 seçmenden 45'i oyunu değiştirebileceğini belirtirken, bu oran 18-24 yaş grubunda yüzde 57'ye yükseliyor. Buna göre her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si oy tercihinin seçim vaatleri ile değişebileceğini ifade etti. Selçuk Pehlivanoğlu, seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın grubun öğrenciler olduğunu söyledi.

HANGİ KONUYA ÖNCELİK

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, araştırmada ortaya çıkan diğer bulguları şöyle sıraladı:

■ ‘Siyasetçiler neye öncelik versin?' sorusuna verilen cevaplar içinde eğitim, ekonomiden sonra geldi. Her iki gençten biri eğitim sistemine öncelik verilmesini istedi.

■ ‘Toplumun yüzde 56'sı, gençlerin ise yüzde 67'si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

■ Toplumun yüzde 17'si eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu düşünürken, ​toplumun yarısından fazlası ise eğitim siteminin kötü/çok kötü olduğunu düşünüyor.

Sınav odaklı eğitim sistemi çok yanlış

TED Başkanı Selçuk Pahlivanoğlu, “Eğitim siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir. Nesli kurtarmayan seçimi kurtaramaz” dedi ve bulgular ışığında TED'in önerilenini şöyle sıraladı:

■ Bilgi ağırlıklı sistem “zihinsel soykırım” olan ezberden arındırılmalı. Öğrencilere yaşam becerisi kazandıracak bir müfredat hazırlanmalı.

■ Sınav odaklı eğitim sisteminden vazgeçilmeli. Ortaöğretime geçişteki sınav kaldırılmalı.

■ Lise öğrencileri, 11. Sınıfta diploma almalı ve meslek yüksek okulları, ön lisans programları ve açık öğretim programlarına gidebilmeli.

■ 11.sınıf sonunda öğrenci, okul başarı puanına göre meslek yüksekokuluna yerleştirilmeli.

■ 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitiminin büyük çoğunluğu sahada işbaşında geçecek şekilde planlanmalı.

■ Üniversitelerin nitelikli bilim üreten merkezler olması için akademik personelin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmalı.