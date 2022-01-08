ÖSYM sınav takvimi 2022: YKS ne zaman? YÖKDİL, DGS, ALES ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. 2022 yılında düzenlenecek sınavların yer aldığı takvime göre; YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, YKS AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı ÖSYM sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre gerçekleştirilecek. Yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022