Özel okul fiyatları için zam oranı ne kadar?

Son dönemde tartışılan konuların başında yer alan özel okul fiyatları, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK), sosyal medya hesabından okul ücretlerine zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık" diye konuştu.

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Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), “2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandığı paylaşımı geçtiğimiz günlerde velilerin büyük tepkisi çekmiş, TÖZOK tarafından paylaşımı kaldırılmıştı. Tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAM ORANI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

*Özel okullardaki fiyat artışlarını enflasyonla yani yüzde 36 seviyesinde sınırladık. Biz kimin ne dediğine değil kendi stratejimize bakarak işleri yürüteceğiz.

TÖZOK PAYLAŞIMI YAPTI, DAHA SONRA KALDIRDI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), sosyal medya hesabından okul ücretlerine yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamasını kaldırarak yeni bir paylaşım yaptı.

TÖZOK'un ilk açıklamasında “MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır” denilmişti.

“YÖNETMELİĞE ATIF YAPILARAK BELİRTİLMİŞ BİR AÇIKLAMAYDI”

TÖZOK'un ikinci açıklamasında ise ilk açıklamanın yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklama olduğu ifade edilerek “Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır” denildi.

Ayrıca, açıklamada “Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmenliğine uygun olarak düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.