Pazarcı çocuğundan akademisyen olur!..

Ailesinin pazarcı olduğunu söyleyerek, “Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım” diyen bir doçentin tartışılan sözlerine, profesörler araştırma raporlarıyla son noktayı koydu

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Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel'in kurduğu Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), “Pazarcı çocuğundan akademisyen yapılmaz safsatasına verilerle bir son verelim” denilerek, akademisyenlerin aile yapılarıyla ilgili 2021 tarihli son rapordaki verileri yayınladı.

“ELİT MESLEĞİ DEĞİL”

“Kısa ve öz; Türkiye'de akademisyenlik elit aile ve çocuklarının mesleği hiç olmadığı gibi bugün de değildir” diye not düşülerek, “Türk akademisyenlerin yüzde 54'ünün annesinin ve yüzde 31'inin babasının ilkokul veya altı eğitimli” diye vurgu yapıldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) 2021 Raporu:

– Profesörlerin yüzde 27'sinin babası, yüzde 32'sinin annesi ilkokul mezunu…

– Yüzde 28'inin annesi okur yazar değil ve yüzde 32'si ilkokul bitirmiş…

– Annesi lise mezunu oranı yüzde 17 ve lisans mezunu oranı yüzde 10…

– Babaları okur-yaza olmayan profesörlerin oranı yüzde 12…

– Porfesörlerin babalarının yüzde 27'si ilkokul ve yüzde 21'i ise lisans mezunu…