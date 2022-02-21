Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK yönetimi değişti
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586’ncı maddesi gereğinde ekli listede yer alan kişiler atanmıştır” ifadesi kullanıldı.
Karar göre yeni TÜBİTAK yönetimi şöyle:
TÜBİTAK Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı – Prof. Dr. Hasan Mandal
Yönetim Kurulu Üyesi – Mehmet İhsan Taşer
Yönetim Kurulu Üyesi – Lütfü Haluk Bayraktar
Yönetim Kurulu Üyesi – Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi – Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
Yönetim Kurulu Üyesi – Prof. Dr. Mehmet Bulut