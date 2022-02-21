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Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK yönetimi değişti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) ilişkin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayınlanma: 01:15 - 21 Şubat 2022 Güncellenme:
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Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK yönetimi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586’ncı maddesi gereğinde ekli listede yer alan kişiler atanmıştır” ifadesi kullanıldı.

Karar göre yeni TÜBİTAK yönetimi şöyle:

TÜBİTAK Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı – Prof. Dr. Hasan Mandal
Yönetim Kurulu Üyesi – Mehmet İhsan Taşer
Yönetim Kurulu Üyesi – Lütfü Haluk Bayraktar
Yönetim Kurulu Üyesi – Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi – Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
Yönetim Kurulu Üyesi – Prof. Dr. Mehmet Bulut

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