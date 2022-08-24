İstanbul’da servis ücretlerine zam
UKOME servis ücretlerine zam kararı aldı. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19.20 oranında zam geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerini görüşmek için toplandı.
İBB UKOME’de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.
En yakın mesafe (0-1 km) 554 TL’den 660 TL’ye yükseldi. En uzak mesafe (23-25 km) 1330 TL’den 1585 TL’ye çıktı.
En son nisan ayında toplu taşımayla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam yapılmıştı. Servis araç tarifesi 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL’ye yükseltilmişti.
Okul servisi ücretleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısıyla belirlenirken, ücret belirlenme aşamasında çeşitli maliyet kalemlerindeki artışlar dikkate alınıyordu. 25 kilometreyi aşan her kilometre başına 11 lira 62 kuruş ekstra ödeme yapılıyordu.