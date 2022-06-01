Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Tercihler, 2-9 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımının detayları paylaşıldı. KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini 2 Haziran’da başlıyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek. Ayrıca açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.
KPSS 2022/8 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM AİS’TE
KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini 2 Haziran’da başlayacak. Tercihler 2-9 Haziran 2022 tarihlerinde ais.osym.gov.tr ‘den yapılabilecek.