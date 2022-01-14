Üniversite öğrencisinden yürek burkan açıklama: Benzin istasyonunda kaldım

Türkiye’de milyonlarca öğrenci bir yandan devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, bir yandan da pandemi nedeniyle tırmanışa geçen özel yurt ve konut kiraları sebebiyle zorlu bir sürece girdi. Trabzon’dan, Antalya’ya gelen öğrenci Şeref Güngör, "Antalya’da kalacak yer bulamadım. Kayıt dönemi bir gün benzin istasyonunda kaldım" dedi.

İsmail AKIN

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Ülke genelinde üniversite öğrenimi gören gençlerin yaşadığı önemli sorunlardan biri olan ve son günlerde kamuoyunu önemli ölçüde meşgul eden yurt sorunuyla ilgili adım atan Antalya Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin yurt sorununun çözümüne katkı sağladı.

Üniversitelerde eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte baş gösteren barınma sorununa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, duyarsız kalmadı.

Kültür Mahallesi'nde üç bina kiralandı. 3 bloktan oluşan kız ve erkek öğrenci yurdu tadilata alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler kalıcı yurtlarına taşındı.

“330 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ”

Büyükşehirşehir Belediyesi'nin yurtlarında kalan öğrencilere sabah ve akşam sıcak yemek, internet ve çamaşır hizmeti veriliyor.

Yurtlara yerleşen öğrenciler sağlanan imkanlardan büyük bir memnuniyet duyuyor.

3 bloktan oluşan 330 kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunda aileler çocuklarını gönül rahatlığı ile emin ellere teslim ediyor.

“YURT OLMASA OKULU BIRAKACAKTIM”

Ankara'dan kente gelen muhasebe birinci sınıf öğrencisi Berivan Çifci, Antalya'ya ilk geldiklerinde yurt bulamadıklarını belirterek, evine geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Berivan Çifci, “Büyükşehir Belediyesi'nin açacağı yurda başvurdum. Daha sonra yurt çıktı. Tekrar geri geldik. Belediyenin yurdu olmasa okulu bırakmayı düşünüyordum. Bizimle çok ilgilendiler. Şimdi yeni yurda yerleştik. Çok güzel” dedi.

“ÖZEL YURTLAR VE EVLER ÇOK PAHALI”

Niğde'den gelen Esma Nur Altıntaş ise, “Bankacılık ikinci sınıf öğrencisiyim. İlk kez Antalya'ya geliyorum. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı uzaktan eğitim aldık. Geldiğimiz zaman Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurt çıkmadı, özel yurtlar ve evler çok pahalı geldi. Niğde'ye geri dönme aşamasındayken Büyükşehir Belediyesi'nin yurt başvurusu açıldı. İki gün içinde yurt sonuçları açıklandı. Bana da yurt çıktı. Çok mutlu oldum. Şimdi yeni yerimize taşındık. Her şeyimiz tam. Çok güzel bir ortam” diye konuştu.

“BENZİN İSTASYONUNDA KALDIM”

Bankacılık 3'üncü sınıf öğrencisi Şeref Güngör ise şöyle konuştu:

*Antalya'ya Trabzon'dan geldim. Dikey Geçiş Sınavı ile geldiğim için biraz geç geldim. Antalya'da kalacak yer bulamadım. Kayıt dönemi bir gün benzin istasyonunda kaldım.

*Bazı cemaatlere ait yurtlarda yer vardı. Orada kalmak istemedim. Memlekete geri dönmek zorunda kaldım.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir yurt imkanını öğrendim. Başvuru yaptım ve yurt çıktı.

*Tekrar geri geldim. Biz buraya okumaya geldik. Antalya Büyükşehir Belediyesi bize yuva açmasaydı, çok zor durumda kalacaktık.

“3 BİN TL KİRA İSTEDİLER VERECEK İMKANIMIZ YOK”

İnşaat Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Erdem Ediş, iki ay boyunca ev aradığını belirterek, “3 bin TL kira istediler. Bunu verecek imkanımız yok. Özel yurtlarda çok pahalı geldi. Daha sonra belediyenin yurduna başvurdum. Yurda kabul edildim. Çok memnunum” dedi.