Uzman öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılıyor. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvurusu 1 Haziran - 10 Haziran tarihlerinde yapılacak. Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri sınav 19 Kasım’da yapılacak. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak.

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Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişim sağlamalarını ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlayan uzman öğretmenlik için başvuru tarihi yaklaştı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2022’de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

“MESLEKİ LİSELERİNE OLAN ALGIYI KALDIRMAK İÇİN YTÜ İLE ADIM ATIYORUZ”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Bakanlık olarak, öncelik verdiğimiz, güçlendirmek istediğimiz en önemli alanlardan bir tanesi mesleki ve tekniki eğitim. Katsayı uygulamasıyla mesleki eğitim mezunlarının yükseköğretime erişimin engellenmesi, aynı zamanda imam hatip mezunlarının erişiminin engellemesi. Hem din öğretiminde hem de mesleki eğitimde bu ülke ciddi bedeller ödedi. Meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen, zorunlu bir okul türüne dönüşmüştü. Bu algıyı değiştirmek için ikinci bir hamle yaptık. Ülkemizin en güçlü kurumlarıyla elit diye tanımlayacağımız çok güçlü meslek liseleri kurmaya başladık. 28 Şubat sürecinin fay hattı gibi kırmış olduğu o mesleki eğitime bakış tamamen değişmiş oldu. Bugün de bu algıyı değiştirmek ile ilgili adımı Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte atıyoruz. Maçka Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin birlikte eğitim öğretim sürecini yöneteceğiz” dedi.

Bakan Özer “2018 yılında 3 bin 500 tane meslek lisemizde döner sermaye kapsamında elde edilen gelir 250 milyon TL civarındaydı. 2021 yılında 1 milyar 162 milyon lira ile kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz 1.5 milyarlık üretim kapasitesine ulaşabilmek. Şu anda 4 ayda elde edilen gelir 2021’in 4 ayına göre yüzde 225 arttı. 2021 yılında öğrencilerimize 52 milyon lira döner sermayeden pay dağıttık. Öğretmenler 112 milyon lira pay aldı. Eğer meslek liselerinin üretim kapasitesi olmasaydı maskelere, dezenfektanlara, yüz koruyucu siperliklere, solunum cihazına erişim bu kadar kolay olmazdı ve Türkiye bu süreci bu kadar kolay atlatamazdı” diye konuştu.

SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Bakan Özer “60 yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle yayınlanarak yürürlüğe girdi. Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa dönüşüm, öğretmene mahsus bir kanun özleminin gerçekleşmesiyle taçlandırılmış oldu. İlgili yönetmelik yayınlandı ve şu an itibariyle de o yönetmelik ile ilgili eğitim programı ve sınav tarihi ile ilgili takvimi de bakanlığımızın web sitesinden paylaştık. 500 binin üzerinde öğretmeni ilgilendiren, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran tarihlerinde, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül tarihleri arasında olacak” dedi. (DHA)

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oldu. 60 yıllık özlem öğretmenlere özgü bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu. Eğitim tarihimiz açısından bir ilk olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler neticesinde nihayetlendirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRESİ NE KADAR?

Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim kurulu kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak. Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı'na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık değerlendirme komisyonunca aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama görevlerini yapıp yapmadığına ilişkin yapılan değerlendirmede görevleri yerine getirmediği tespit edilenlerin görevine son verilecek ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

ÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN KARİYER BASAMAĞI OLUŞTU

Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek. Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

YAZILI SINAVDAN MUAFİYET

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Özel okul öğretmenleri ile diğer kamu kurumunda çalışanlar, yazılı sınava başvurabilecek.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden veya uzman öğretmenlerden gerekli şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı sınava başvuru yapabilecek. Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile merkez sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilecek. Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık veya diğer kamu kurumlarının öğretmen kadrolarına atananlar, göreve başlama tarihi itibarıyla uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak. Diğer kamu kurumlarında görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecekler. Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek. İHA