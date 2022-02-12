YKS başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? YKS başvuru kılavuzu yayınlandı…

YKS başvuru kılavuzu yayınlanmasıyla merak edilen konular yanıt buldu. YKS başvuru ücreti 2022 yılında zamlı olarak tahsil edilecek. Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti yatıracak. YKS başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek olup, başvuru işlemi https://ais.osym.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek.

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Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS’de başvuruları ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alınmaya başlandı. Adaylar hayatlarını şekillendirecek sınav olan YKS’ye nasıl başvurulur, başvuru ücret ne kadar gibi soruların yanıtlarını arıyor.

YKS BAŞVURU AİS EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklardır.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Sınava başvuracak 0’la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir

YKS İŞLEMLERİNİ SON GÜNE BIRAKMAYIN

YKS başvurularının başlamasıyla uzmanlar, adaylar için uyarılarda bulunmaya başladı. Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun başvuru süreci ile ilgili, “Adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını öneririm” dedi.

Üniversiteye başlayarak gelecekteki hayalleri için ilk adımları atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları bugün başladı. Son başvuru tarihi 7 Mart olan sınavın başvuru süreci ile ilgili bilgi veren Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun, T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden ‘e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor diye konuştu.

HES KODUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından bahseden Kuzgun, Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler bilgisini verdi.

BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Başvuru sonrası osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çeken Kuzgun, Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir uyarısında bulundu.

SINAV ÜCRETİNİZİ 7 MART 2022 TARİHİNE KADAR YATIRMALISINIZ

Adayların her bir oturum için ÖSYM tarafından belirlenen ücretleri yatırmaları gerektiğini hatırlatan Kuzgun, “Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerini kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 7 Mart, mesai bitimine kadardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir” dedi.