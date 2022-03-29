’10 yıldır taksiciyim ama fiyatlardan dolayı işi bırakacağım’

Türkiye, asgari ücrete oranla Avrupa'da en pahalı yakıtı kullanan ülkelerin başında yer alırken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'deki akaryakıtın 'çok çok ucuz' olduğunu savundu. 10 yıldır taksicilik yapan bir vatandaş, "Ben bir AK Partiliyim ama kesinlikle akaryakıt çok pahalı. 24 saat çalışıyorum, 60 lirayla eve gideceğim. 10 yıldır taksiciyim ama yakıt fiyatlarından dolayı bırakacağım. Çünkü kurtarmıyor" dedi.

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Haber: Batuhan SERİM – Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

Üst üste gelen zamlarla rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları sürücüleri isyan ettirdi. Son dönemde fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen akaryakıta bu sefer de indirim geldi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak. Böylece, motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 22,06 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı ise 19,80 TL'de kalacak.

Ancak kısıtlı oranda gelen indirimler sürücülerin derdine derman olmuyor. Sürücüler, yakıt fiyatlarının eski haline gelmesini istiyor. Çünkü ortalama bir depo yaklaşık 1000 liraya doluyor. Aracı olanlar artık kontak çevirmeye korkuyor; depoyu doldurmak ise hayal oldu…

Hal böyleyken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 21 Mart’ta katıldığı bir televizyon programındada petrol fiyatlarıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, “Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler anında vatandaşına yansıtıyor. Bizde kesinlikle şu anda çok çok ucuz. Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle de oldukça ucuzuz. Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir” dedi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücülere mikrofon uzattı, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları için ‘çok çok ucuz’ dedi. Sizce de öyle mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“10 YILDIR TAKSİCİYİM AMA YAKIT FİYATLARINDAN DOLAYI İŞİ BIRAKACAĞIM”

Şahin Duru: “Kesinlikle hayır. Ben bir AK Partiliyim ama kesinlikle akaryakıt çok pahalı. Belimizi büktü. 24 saat çalışıyorum, 60 lirayla eve gideceğim… (Fiyatlar bu kadar yükselmeden önce ne kadar para kalıyordu elinizde?) 24 saat çalıştığım zamanlarda 350-400 lira kalıyordu. Ama şimdi 60 lirayla eve gideceğim. (Aradaki fark yakıta mı gidiyor?) Kesinlikle yakıta gidiyor. Bundan 2.5 ay önce 160-170’e doldurduğum depoyu şimdi 500-550 liraya dolduruyorum. (Fiyatlar böyle giderse işinizi sürdürebilecek misiniz?) Ben işi bırakacağım. Çünkü kurtarmıyor. (Zamlardan dolayı mı bırakacaksınız?) Evet. (Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?) 10 yıldır taksiciyim ama yakıt fiyatlarından dolayı bırakacağım. (Bu işi bırakırsanız ne iş yapacaksınız?) Bir yerlerde şoförlük yaparım…”

“HIRSIZLIK MI YAPALIM? MÜŞTERİLERİ Mİ DOLANDIRALIM?”

Serdar Gök: “Hiç ucuz değil. (Kullandığı taksiyi kast ederek) Şu araç LPG’li, kilometrede 1 lira yakıyor. LPG Ocak ayında yaklaşık 5-6 liraydı, şu an 11 lira. Bunun neresi ucuz? Hep dış güçleri bahane ediyorlar, alakası yok. (Günlük kazancınız, akaryakıt masrafını ödedikten sonra yetiyor mu size?) Hayır. Yetmiyor. 100 lira para ya kalır, ya kalmaz. Onu da zaten gün içinde yiyorsun; yemekti, sigaraydı… (Fiyatlar bu şekilde artmaya devam ederse işinizi sürdürebilecek misiniz?) Hayır. Bırakmayı düşünüyorum. Zamlardan dolayı bırakacağız. Hırsızlık mı yapalım yani? Onu söyleyin bize. Hırsızlık mı yapalım? Müşterileri mi dolandıralım? Olmaz…”

“İNSANLARLA DALGA GEÇİYORLAR”

Cüneyt Akıner: “Çok ucuz canım! Sabah 150 liralık mazot koyduk arabaya, Göktürk’e gittik geldik, bitti. Şimdi yine mazot alıyoruz. Niye 150 liralık koydun diyeceksin; paramız yok… İnsanlarla dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Bir gelsin bakalım benim aldığım ücretle çalışsın, hayatını idame ettirsin. Neredee.. Zor. (Depoyu fulleyebilmek sizin için mümkün mü?) Mümkün değil. Önceden 300 liraya dolan depo şu anda 1200 liraya doluyor. Nasıl fulleyeceğim ben? (Zamlar gelmeye devam ederse aracınızı eskisi gibi trafiğe çıkarabilecek misiniz?) Vallahi aracı kapının önüne koyacağız, camdan seyredeceğiz. Yapacak başka bir şey yok.”

“GİDECEK KADAR YAKIT ALDIM, DÖNÜŞE YETMEYECEK”

Mustafa Şen: “Çok ucuz değil. Kendisi öyle düşünüyor olabilir ama halk öyle düşünmüyor… 600 liraya depomun dolduğunu hatırlıyorum, şu an 900 liraya doluyor. 150 liralık yakıt aldım şimdi. Artık hep böyle alıyoruz. (150 liraya depo ne kadar doluyor?) Yarım depo dolmuyor. Buradan Silivri’ye gideceğim, ancak ona yeter. (Dönüşe yetecek mi?) Dönüşe yetmeyecek, orada kalacağız.”

“AYDA 9 BİN LİRA YAKIT PARASI VERİYORUM”

Aykut Açıkgöz: “(Soruyu yöneltememizin ardından kahkaha atıp, maskesini indirerek gülümsemesini göstererek) Bak gülüyorum… Baya ucuz! (Motorin) 23 lira! Benzin yetiştiremiyoruz. (İş aracıyla) Günde 300 liralık benzin yakıyorum en az. Ayda 9 bin lira para ediyor.”

“BU KADAR OLMAMASI GEREKİYOR”

Emre Karacabey: “Fiyatlar yüksek. Bu kadar olmaması gerekiyor. Depo önceden 400 liraya doluyordu, şimdi 1300 lira civarında tutuyor. (Şirketiniz yakıt fiyatlarından dolayı araç azaltmaya gitti mi veya gidecek mi?) Gitmedi ama gidebilir.”

“ESKİDEN DEPOYU HİÇ BOŞALTMAZDIK, ŞİMDİ MECBUR KALDIKÇA DOLDURUYORUZ”

Hacı Uyanık: “Parası olan için ucuz; parası olmayan için ucuz değil. Herkes kendine göre söylüyor. Depom yaklaşık 1200 liraya doluyor. (Depoyu fulleyebiliyor musunuz?) İş varsa mecburen fullüyoruz, onun dışında keyfiyetten fulleyemiyoruz. Eskiden hiç (depoyu) boşaltmıyorduk, sürekli dolduruyorduk. Gelirle gider arasındaki uçurum böyle açılmamıştı. Onun için sıkıntı olmuyordu çok fazla.”

“ARTIK GERÇEKTEN YORULDUK”

Tugay Vatansever: “Avrupa’daki benzin fiyatlarını avro cinsinden TL’ye çevirip, 30 lira karşılığını bulup; ama aynı şekilde asgari ücreti çevirip Türkiye’deki asgari ücretle karşılaştırmıyorsa burada insanlara söyleyecek bir şey var. Artık gerçekten yorulduk. Yakıt fiyatlarına bakın… Bu insanlar bıktı, usandı. Bu pahalılığın artık bir şekilde durması gerekli. İnsanlar zor durumda. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.”

“DEPOYU GİDECEĞİMİZ YERE GÖRE DOLDURUYORUZ”

İbrahim Sarı: “Varil fiyatı yükselince bizde de fiyatlar artıyor. Varil fiyatları düşünce neden fiyatlar düşmüyor? Bize vatandaş olarak bunun açıklamasını yapsınlar. (Eski sıklıkla doldurabiliyor musunuz depoyu?) Kesinlikle hayır. Gittiğimiz yere göre dolduruyoruz.”

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