100 TL ile pazar alışverişine çıktı, 7 parça ürün alabildi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi Semt Pazarı’nda bir ev hanımıyla birlikte alışverişe çıktı. Ellerinde 100 TL’lik bir bütçe ile pazara çıkan Başarır ve vatandaş, pazarcı esnafının bol bol indirim yapmasına rağmen ancak 7 parça ürün alabildiler.

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Pazar alışverişine yumurta ile başlayan CHP'li Başarır ve Güler hanım, kabağın kilosunun 30 TL olduğunu görünce kabak almaktan vazgeçtiler. Patates ve soğan aldıktan sonra yeşillik, havuç, brokoli ve pırasanın ardından alışverişi tamamladılar.

“İNSANLARIN HALİ ORTADA”

Yapılan pazar alışverişinden sonra açıklama yapan Başarır, “Güler hanımla pazarda 100 TL ile alışveriş yaptık. Sağ olsun pazarcılar da bol bol indirim yaptı. Ancak buna rağmen 7 kalem ürün alabildik. 1 kilo domates bile alamadık. Soğan, patates, havuç, yeşillik, yumurta, biraz brokoli ve tane ile pırasa alabildik. İşte insanların hali ortada” şeklinde konuştu.

“BIRAKIN PAZARI, SOKAĞA ÇIKACAK YÜZLERİ YOK”

İktidarın, halkın gerçek gündeminden çok uzakta olduğunu söyleyen Başarır, “Buradan siyasi iktidar yetkililerine, bakanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Cesaretiniz varsa çıkın pazarda alışveriş yapın. Ancak çıkamazlar. Kendileri de nasıl bir tepki ile karşılaşacaklarını gayet iyi biliyorlar. Bırakın pazarı sokağa çıkacak yüzleri yok” ifadelerini kullandı.

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