1100 adet Porsche taşıyan gemi yanıyor

Aralarında 1100 adet Porsche marka otomobilin de dahil olduğu 4 bin lüks aracı taşıyan kargo gemisi Atlas okyanusunun ortasında alev aldı. Mürettebat kurtarıldı ancak lüks araçlar alev alev yanmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Emden kentinden 10 Şubat’ta hareket eden ve Çarşamba günü Kanada’nın Davisville bölgesine varması gereken geminin kargo bölümünde çarşamba sabahı yangın çıktı. Geminin Volkswagen grubuna ait lüks otomobilleri taşıdığı öğrenildi.

1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.

Portekiz güvenlik kuvvetleri çarşamba günü mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz ada bölgesi Azor Adaları’ndaki Terceira Adası’ndan yaklaşık 200 mil uzaktaydı. Yetkililere göre, bir helikopterin de kullanıldığı operasyonda hiçbir yaralanan olmadı.

BENTLEY, PORSCHE, AUDİ, LAMBORGHİNİ…

Drive isimli otomobil sitesine göre Volkswagen Grubu’na ait 4 bin aracın da gemide olduğui bildirdi. Volkswagen Grubu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Gemide 189 adet lüks Bentley olduğu da bildirildi. Ayrıca Porsche, Audi ve Lamborghini marka arabaların da gemide olduğu tahmin ediliyor.

Porsche Kuzey Amerika Sözcüsü Luke Vandezande dün akşam yaptığı açıklamada şirketin 1100 otomobilinin gemide olduğunu, ancak araçların akıbetinin bilinmediğini söyledi. Sözcü arabaları için endişelenen müşterileri bayileriyle iletişime geçmeye davet etti. Açıklamada, “Ticaret gemisi Felicity Ace’in 22 mürettebat üyesi güvende ve iyi olduğu için rahatladık” ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI

Bu yangın Volkswagen grubunun ilk deniz yangını değil. 2019’da gruba ait otomobilleri taşıyan Grande America isimli gemi alev alıp batmış, bu gemide de Audi ve Porsche da dahil olmak üzere 2 binden fazla lüks otomobil yanmış ve sulara karışmıştı.

Pandemi nedeniyle Asya’da yaşanan çip krizi yüzünden Volkswagen de dahil olmak üzere pek çok otomobil üreticisi uzun süredir tedarik zinciri sorunlarıyla boğuşuyordu. Avrupa ve Amerika arasındaki büyük nakliyatta gerçekleşen yangın da tedarik zinciri sorunlarına bir halka eklemiş oldu.

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