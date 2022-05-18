19 Mayıs öncesi çarpıcı rapor: Gençler ya işsiz ya da asgari ücretli!

DİSK-AR'ın 19 Mayıs’a özel çıkardığı bültene göre, Türkiye’de genç işsizliği dünya ortalamalarından yüksek olurken yükseköğrenim mezunu gençlerin işe büyük oranda asgari ücretle başladığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 1. Çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) ile 2021 yıllık verilerini kullanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Türkiye'de genç işsizliği ve genç emeği üzerine bir rapor yayınladı.

TÜİK'in 16 Mayıs 2022'de yayımladığı 1. çeyrek verilerine göre Türkiye'de her iki genç kadından biri işsiz. İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerin sayısı ise artmaya devam etti.

TÜİK 2021 yıllık verilerine göre gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,1, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 41 olarak belirlenmişti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20 puan fazla oldu.

Ayrıca Türkiye'de dar tanımlı işsizlik oranı da artma eğilimini sürdürdü. 2005 yılında yüzde 17,2 olan genç işsizliği oranı 2015 yılında yüzde 19,1'e ve 2020 yılında ise yüzde 21,1’e yükseldi.

TÜRKİYE GENÇ İŞSİZLİĞİNDE DÜNYADA ÜST SIRALARDA

Bununla birlikte Türkiye, genç işsizliği oranlarında dünyada da ön sıralarda yer aldı. Genç işsizliğinin AB, OECD ve G27 ülke ortalamalarından yüksek olduğu görüldü. Mart 2022 verilerine göre genç işsizliği G7 ülkeleri ortalamasında yüzde 9,1, OECD ortalamasında yüzde 11,1, AB-27 ülkeleri ortalamasında yüzde 14 olurken Türkiye yüzde 21,1 genç işsizliği ile dünyada üst sıralarda yer aldı.

DİSK-AR verilerine göre, Türkiye'de yükseköğrenim mezunu gençler asgari ücretli olduğu belirtildi. Gençlerin birçoğu iş bulamazken yükseköğrenim mezunu gençlerin giriş ücretleri ise asgari ücret civarında kaldı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ASGARİ ÜCRETLE İŞE BAŞLIYOR

Öte yandan, Türkiye’de Tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümü asgari ücret civarında bir ücretle çalışıyor.

Mühendislik fakültesinden mezun gençlerden ücretlerinin asgari ücrete yakın bir ücretle işe başlayanların oranı yüzde 40-50 dolaylarında oldu. Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında bu oran yüzde 60'larda seyrediyor.

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