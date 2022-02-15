2 bin gemi söküm işçisi 4 gündür grevde

Bu yıl esnaf kuryelerin başını çektiği işçi eylemleri farklı sektörlere yayılmaya devam ediyor. İzmir Aliağa'da düşük maaşlara karşı iş bırakan yaklaşık 2 bin gemi söküm işçisinin grevi 4. gününe ulaştı.

Gamze BAL

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İzmir Aliağa’da gemi söküm işçilerinin direnişi büyüyor.

Düşük maaşlara karşı iş bırakan yaklaşık 2 bin gemi söküm işçisinin grevi 4. gününe ulaştı.

Süreci sozcu.com.tr’ye anlatan DİSK’e bağlı LİMTER İŞ Sendikası’nın Genel Sekreteri Hakkı Demiral, Aliağa’daki gemi söküm bölgesinde toplam 22 firmanın bulunduğu, ancak yıllardır birbirlerini tanıyan farklı firmalardaki işçilerin aynı taleplerle birleşerek iş bıraktığını söyledi.

Demiral, şantiyenin tamamında iş durduğunu anlattı.

ZAMLAR GERİ ALININCA İŞÇİLER BİRLEŞTİ

Demiral’ın aktardığına göre iş bırakma eylemlerinin fitili, Kalkavan firmasının maaşlara yaptığı zammı geri almasıyla ateşlendi.

İlk etapta, Kalkavan’ın 250 TL olan günlük yevmiyeleri 500 TL’ye çıkardığını ancak diğer firmaların baskısı sonucu bu zammı geri çektiğini aktaran Demiral, “Bunun üzerine tüm işçiler aynı taleplerle birleşerek greve başladı. Şantiyenin neredeyse tamamında iş durdu. Kararlılar. 1 ay da sürse 3 ay da sürse eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar” dedi.

‘ÇEŞİTLİ TEHLİKELERİ AYNI ANDA BARINDIRAN BİR İŞ’

İş bırakmalar ilk olarak 11 Şubat Cuma günü başladı ancak cumartesi gününden itibaren tüm tersaneye sıçradı.

İşverenlerin ise kendi aralarında toplantılar yaptıklarını, cuma gününden bu yana teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Demiral, “İşçiye olumlu bir dönüş yok. Bu yüzden her gün Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği önünde bir araya gelen işçiler direnişlerine devam ediyorlar” dedi.

İşçilerin taleplerinin ise gemi söküm patronları için ‘devede kulak’ olduğunu vurgulayan Demiral, “İşçilerin günlük yevmiyesi 250-280 TL aralığında. Ancak yaptıkları işe göre çok düşük bir ücret. Çünkü çeşitli tehlikeleri aynı anda barındıran bir iş. Gemi gaz, yakıt, kimyasal barındırıyor. Yüksekten düşme tehlikesi, geminin yan yatma tehlikesi var. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden ücretlerine istedikleri zamlar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi talepler patronların karşılayamayacağı talepler değil” dedi.

‘SİGORTALARI ALDIKLARI MAAŞ ÜZERİNDEN YATMIYOR’

Demiral aynı zamanda, ciddi bir şekilde vergi kaçakçılığı olduğuna da işaret etti.

“Düşük ücretin yanında bir de işçilerin sigortaları aldıkları maaş üzerinden yatmıyor, asgari ücret üzerinden yatıyor” diyen Demiral, “Maaşın geri kalanı elden veriliyor. Çalışma Bakanlığı’nın bu durumu incelemesi, yaptırımda bulunması lazım” diye konuştu.

‘ELDEN DEĞİL, BANKADAN’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Patronların Ensesindeyiz Haberleşme ve Dayanışma Ağı (PE) Avukatı Muammer Korkor ise, işçilerin taleplerini şöyle sıraladı:

• Gemide çalışan kesimcinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL günlük yevmiye almasını istiyorlar.

• Gemi söküm işçiliği ağır ve tehlikeli sanayi iş kolu kapsamına alınsın.

• Maaşlar bankalar üzerinden ödensin.

• Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyeler kesilmesin.

• 6 ayda bir zam uygulansın.

• Grev nedeniyle hiçbir işçi işten atılmasın.

• Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılsın.

• Yıllık izni olan işçi, istediği zaman iznini kullanabilsin.

• İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretleri işveren tarafından karşılansın.

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