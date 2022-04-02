200 lira nasıl 200 liracık oldu?

200 TL'lik banknot 2009 yılında piyasaya sürüldü. Tedavüle girdiğinden bu yana alım gücü nasıl azaldı? İşte 80 ürünün fiyat değişimi ve 200 liranın enflasyon karşısında günden güne eriyen hali...

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Köprüsü’nün açılışında köprü geçiş ücretini açıklarken ‘200 liracık’ diye ifade ettiği en büyük banknot ilk tedavüle sürüldüğü 2009 yılında bozdurulamadığı için vatandaşlar tarafından tercih bile edilmiyordu. Bugün ise alım gücü bir hayli sınırlı.

SÖZCÜ, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksi madde sepetinde yer alan ürünlerin Şubat 2009 yılı ile son veri olan Şubat 2022’deki fiyatlarını karşılaştırdı.

İşte 80 gıda ürününde 2009 yılından bu yana gerçekleşen fiyat değişimi ve 200 liranın alım gücündeki erime…