Kredi kartı ile yapılan ödemeler 2021 yılında yüzde 49 arttı

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) açıkladığı verilere göre, 2021 genelinde kartlı ödemeler yüzde 49 büyüyerek yıllık 1,71 trilyon TL’ye ulaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BKM, Türkiye'de kartlı ödemelerde 2021 yılında yaşanan gelişmeleri açıkladı. Ekonomik sorunlar ve değişen tüketim alışkanlıkları kredi kartı ödemelerini patlattı.

BKM verilerine göre, 2021'de Türkiye'de Toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 49 büyüyerek 1,71 trilyon TL oldu. Kartlı nakit çekim tutarı ise yüzde 17 büyüyerek 1,12 trilyon TL'ye ulaştı. 2021 yılında günde ortalama 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken 3,3 milyar TL nakit çekim işlemi gerçekleşti.

291 MİLYON KART VAR

Verilere göre, kredi kartı sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 artışla 150,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı yüzde 32 artışla 57,1 milyona ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon oldu. Bu adetlerle, Türkiye toplam kart adedinde Avrupa'da lider ülke konumunu 2021'de de sürdürdü.

1,71 TRİLYON ÖDENDİ

Hem fiziksel hem de online dünyada, hızlı, kolay ve hijyenik olması ile hayatı kolaylaştıran kartlı ödemeler, temel ihtiyaçlardan vergi ödemelerine, uluslararası alışverişlerden internetten yapılan ödemelere kadar tüm alanlarda yaygınlaşmaya devam etti.

2021 genelinde kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar TL'ye, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 55 artışla 279,8 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı ise yüzde 211 artışla 26,5 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, 2021'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2020'ye göre yüzde 49 büyüyerek 1 trilyon 712 milyar TL olarak gerçekleşti.

GÜNDE 24 MİLYON ÖDEME

Ortalama kartlı ödeme işlemi detayında bakıldığında ise 2021 yılında günde 24,2 milyon adet ödeme işlemi gerçekleşirken ayda 734,7 milyon adet ödeme gerçekleşti. Ödeme tutarında ise günlük ortalama 4,7 milyar TL, aylık ise 142,7 milyar TL ödeme gerçekleştiği görüldü.

Ödeme tutarı artışı yüzde 49 olurken ödeme adedinde yüzde 30 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına ortalama ödeme tutarı ise 2021 yılında yüzde 15 artış göstererek 194 TL'ye ulaştı.

Kartlarla yapılan nakit çekim tutarı da artışına devam etti. 2021 genelinde kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 56 artışla 151,3 milyar TL'ye, banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 13 artışla 1 trilyon 25 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 55 artışla 18,6 milyar TL'ye ulaştı.

Böylece, 2021'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2020'ye göre yüzde 17 büyüyerek 1 trilyon 195 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ortalama kartlı nakit çekim işlemi detayında bakıldığında ise 2021 yılında günde 3,8 milyon adet nakit işlemi gerçekleşirken ayda 114,8 milyon adet nakit çekim gerçekleşti. Nakit çekim tutarında ise günlük ortalama 3,3 milyar TL, aylık ise 99,6 milyar TL ödeme gerçekleştiği görüldü. Nakit çekim tutarı artışı yüzde 17 olurken nakit çekim adedinde yüzde 5 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına ortalama nakit çekim tutarı ise 2021 yılında yüzde 12 artış göstererek 867 TL'ye ulaştı.

İNTERNET ÖDEMELERİ YÜZDE 75 ARTTI

2020 yılında 260,4 milyar TL olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2021'de yüzde 75 artarak 454,5 milyar TL'ye yükseldi. Hem kullanıcı hem de işyeri tarafında yaşanan dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 25'e ulaştı. Buna göre, geçen yıl her 4 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapıldı.

Temassız ödeme adedi önceki yıla göre 2 kat, ödeme tutarı ise 3 kat artarken mağaza içi her 2 ödemeden 1'i temassız gerçekleşti Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden kullanıcılara ve iş yeri sahiplerine hızlı, kolay ve hijyenik ödeme yapma imkânı sunan temassız ödemeler, 2021'de hayatımızın vazgeçilmez bir ödeme aracı haline geldi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Doğmamış çocuklara 153 milyar dolar borç

İlginizi Çekebilir Kredi kartı faizleri değişti