2021’de firmaların motorlu kurye ihtiyacında patlama yaşandı

Bir iş bulma sitesinin verilerine göre, 2021'de firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kurye olurken lojistik ve satış pozisyonlarında da önemli oranda ihtiyaç oluştu.

Sozcu.com.tr

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Bir online iş bulma sitesinin paylaştığı verilere göre, 2021 yılının en çok aranan pozisyonları “satış temsilcisi” ve “kurye/motorlu kurye” oldu.

Raporda eleman bulmakta sıkıntı çeken sektörler ile istihdam artışı olan iş alanları ve sektörler de açıklandı. 2021'de en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı olurken, motorlu kurye ihtiyacında ise patlama yaşandı.

Sitenin 2021 yılı verilerine göre ilan sayıları önceki yıla oranla yüzde 30 artarken başvuru sayılarında ise yüzde 20 düşüş yaşandı. Pandemi nedeni ile iş gücüne katılımda bir azalma söz konusu olmasına rağmen, yılın son çeyreğinde ekonomide yaşanan gelişmeler ve pandeminin etkilerinin azalması nedeniyle iş gücüne katılımda ve iş başvurularında artış yaşandı. 2022'de iş başvurularındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor.

LOJİSTİKTE BÜYÜK İHTİYAÇ

2021 yılı verilerine göre en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, motorlu kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı oldu. Pandemi koşullarının sonucu olarak lojistik alanındaki pozisyonlarda önemli bir ihtiyaç oluştu. Kurye, depo elemanı, şoför, forklift operatörü gibi pozisyonlar için verilen ilan sayılarında önemli bir artış olurken, e-ticaret, online yemek ve market siparişi alanındaki talebin ve girişimlerin de artması ile motorlu kurye ihtiyacında patlama yaşandı.

Firmaların eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı pozisyonlardan bazıları ise şu şekilde oldu:

Kurye/Motorlu Kurye

CNC Operatörü

Makine Operatörü

Yazılım Uzmanı

Grafiker-Web Tasarım Uzmanı

Yabancı Dil Çağrı Merkezi Elemanı

Depo Personeli

Şoför

Argon Kaynakçısı

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