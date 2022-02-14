2021’de tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi düştü

TÜİK'in açıkladığı kümes hayvancılığı verilerine göre, 2021'de önceki yıla göre tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,6 arttı. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5, hindi eti üretimi ise yüzde 11,9 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı aralık ayına ilişkin kümes hayvancılığı verilerini açıkladı. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 21,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,7 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 azaldı.

2021 yılının tamamında önceki yıla göre tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,6 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5, hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.

TAVUK ETİNDE AYLIK BAZDA ARTIŞ

Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 4,7 artarak 206 bin 677 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 artarak 115 milyon 739 bin adet oldu. Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,9 artarak 1,67 milyar adet oldu.

Aralık ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 26,1 artarak 5 bin 677 ton olarak gerçekleşti.

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