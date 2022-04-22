3 ayda 3 bin 318 şirket kapandı

TOBB verilerine göre, kapanan şirket sayısı şubatta 775 iken martta 1424'e çıktı. Yılın ilk 3 ayında toplam 3 bin 318 şirket kapanmış oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 Mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında kapanan 1.424 şirketle birlikte yılın ilk 3 ayında toplam 3 bin 318 şirket kapanmış oldu.

Mart 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 52,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,8 artış yaşandı.

Martta bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 75,9 oranında, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 93,9 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,4 azaldı.

EN ÇOK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 489'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 187'sinin inşaat ve 174'ünün de imalat sektöründe olduğu belirtildi.

2021 Şubat'ta da 775 şirket kapanırken, 2022 Şubat'ta bu sayı 806'ya yükselmişti. TOBB verilerine göre, yılın ilk ayında kapanan 1088 şirketle birlikte, 2022'nin ilk 2 ayında toplam 1894 şirket kapanmıştı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YILLIK BAZDA SINIRLI ARTTI

Öte yandan, mart ayında 11 bin 361 şirket kuruldu. Yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı 32 bin 874 oldu.

Mart ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,5 oranında arttı.

Mart 2022'de, Mart 2021'ye göre ise, kurulan şirket sayısının yüzde 2,8 ve kurulan kooperatif sayısının yüzde 11,6 arttığı; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının ise yüzde 24,7 azaldığı belirtildi.

Mart 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 811'i ticaret, 1.794'ü imalat ve 1.121'i inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 928'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 496'sının inşaat, 276'sının da imalat sektöründe olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir Anadolu Efes'ten Rusya ve Ukrayna hamlesi

İlginizi Çekebilir Doların patronları vites yükseltiyor: Fed Başkanı Powell'dan kritik açıklama