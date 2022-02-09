3,6 milyarlık tarihi operasyon: Kriptolar suçlular için sığınak olmaktan çıkabilir

ABD'de 2016 yılında kripto para borsasının hacklenmesi soruşturmasında kripto para hareketleri izlenerek operasyon gerçekleştirildi. İki kişi tutuklandı, 3,6 milyar dolara el konuldu. Bu olay, düzenleyicilerin ve uzmanların terörün finansmanında ve kara para aklamada kullanılması nedeniyle eleştirdiği kripto dünyası için tarihi bir gelişme olabilir.

Sozcu.com.tr

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ABD Adalet Bakanlığı, Bitfinex isimli kripto para borsasına 2016’da gerçekleştirilen hack sırasında çalındığını söylenen 3,6 milyar dolara el konulduğunu ve konu ile ilgili iki kişinin tutuklandığını bildirdi. Blok zincir teknolojisinin izi sürülerek yapılan operasyon, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında kullanıldığı için endişelere sebep olan kripto dünyası için tarihi bir gelişme olabilir.

Savcılar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, New York’ta 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan’ın salı günü tutuklandığını ve bu kişilerin 4,5 milyar dolar değerindeki bitcoin gelirini aklamakla suçlandığını söyledi.

‘KRİPTO PARA SUÇLULAR İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK DEĞİL’

Başsavcı yardımcısı Lisa Monaco açıklamasında, “Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadar yaptığı en büyük mali operasyon, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor” dedi. Kripto paraların merkeziyetsiz niteliği nedeniyle suçun finansmanında kullanılması, yasadışı paranın takibini oldukça zorlaştırıyor.

İddiaya göre, Bitfinex korsanı, borsadan çalınan bitcoini Lichtenstein tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana, 2 binden fazla işlem gerçekleştirerek yolladı. Yetkililer, Bitcoin’in değerindeki artış nedeniyle varlıkların değerinin 71 milyon dolardan 4,5 milyar dolara çıktığını söyledi.

Bitfinex ise yaptığı açıklamada adalet bakanlığının hack sırasında çalınan Bitcoin’in ‘önemli bir bölümünün’ geri alınmasından “memnun” olduğunu işbirliğine devam edeceğini söyledi.

SİBER SUÇLAR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Kripto para birimleri aynı zamanda siber suçluların yanı sıra kurbanların verilerini ele geçirip karşılığında Bitcoin olarak fidye isteyenlerin tercih ettiği bir ödeme yöntemi haline geldi.

Ancak buna rağmen güvenlik güçlerinin parayı izleme konusundaki bilgileri gün geçtikçe gelişiyor. Başsavcı yardımcısı Kenneth Polite tutuklamanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugün federal kolluk kuvvetleri, blok zinciri aracılığıyla parayı takip edebileceğimizi ve kripto para biriminin kara para aklama için güvenli bir liman veya finansal sistemimizde bir kanunsuzluk bölgesi olmasına izin vermeyeceğimizi gösterdi” diye konuştu.

ABD aynı zamanda başka bölgelerden kaynaklanan fidye yazılımı tehdidiyle mücadele etmek için 30’dan fazla ülkeden oluşan yeni bir uluslararası koalisyona öncülük etmeye çalışıyor.

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