3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika açıklamsı geldi. AKP Grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge için tarih vererek, “3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz’a kadar çıkaracağız” dedi.

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Hükümet ve Memur-Sen’in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu tarafından düzenlenen ilk iki toplantı geride kalırken milyonlarca memuru heyecanlandıran açıklama geldi. 3600 ek gösterge çıkmasıyla mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar çıkaracağız” dedi.

3600 EK GÖSTERGE ÇERÇEVESİ GÖRÜŞÜLDÜ

6 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik“ dedi.

Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs’ta yapılacağı öğrenildi.