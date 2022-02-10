5 kiloluk Ayçiçek yağı: 99 TL, 2 kilo pirinç: 24.50 TL! Halk kuyruğa girdi

Her geçen gün gıda fiyatlarına gelen zamlar karşısında vatandaş, özellikle ayçiçek yağı ve pirinç gibi ürünlerde indirim uygulayan Toprak Mahsulleri Ofislerini (TMO) satış notlarında uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. TMO’nun Manisa’daki satış ofisine sabah erken saatlerde akın eden vatandaşlar, 99 liraya satılan 5 kiloluk Ayçiçek yağı ve 2 kilosu 24,50 liraya satılan pirinç için kış soğuğuna rağmen uzun kuyruk oluşturdu.

İlker KILIÇASLAN

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Yüksek gelen elektrik ve doğal gaz faturaları sebebiyle ekonomik yönden büyük sıkıntı yaşayan vatandaş, kış soğuğuna aldırış etmeden ucuz nohut, pirinç ve ay çiçek yağı satan Toprak Mahsulleri Ofisleri'nin (TMO) satış noktalarına akın etmeye devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki TMO'nun satış ofislerinin önünde yaşanan uzun kuyruk görüntülerine Manisa da eklendi.

Manisa'daki TMO'nun satış ofisleri önüne ucuz gıda ürünü satın almak için sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

5 KİLOLUK AYÇİÇEK YAĞI 99 LİRA'YA SATILIYOR

Birçok markette 150-160 lira arasında satılan 5 kilogramlık ayçiçeği yağının TMO'nun Manisa Horozköy semtindeki satış ofisinde 99 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ofisin önünde kuyruk oluşturdu.

TMO'nun önünde sabah saat 08.30-12.00 arasında kuyruklar oluşturan vatandaşlar 5 kilogramlık yağı 99 liraya, 2 kiloluk pirinci ise 24.50 liraya almanın mutluluğunu yaşadı.

Sabah erken saatlerde satışa yetişemeyen birçok vatandaş ise TMO'nun öğleden sonraki satış saati olan 13.00-16.00 arasında kış soğuğuna rağmen uzun kuyruklarında bekledi.

KOTALI SATIŞ

TMO noktasında ürünler kişi başına konulan miktar sınırıyla satılıyor. TMO'ya gelen vatandaşlara kişi başına, sadece 19 TL’den 2 kilogram nohut, 24,5 TL’den 2 kg Uruguay Baldo pirinç, 99 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçek yağı, 190 TL’den 5 litrelik fındık yağı, 12,75'den 1 kg kırmızı mercimek alma hakkı tanıyor.

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