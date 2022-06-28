6 ay sonra uyandık ülkeyi bu halde bulduk

Bakan Nebati’nin ‘6 ay uyuyun uyanın’ dediği gün geldi ancak ekonomik göstergeler daha da kötüleşti. Faik Öztrak, ‘Bakan Nebati’nin 6 aylık uykusunun nelere mal olduğunu’ sıraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 27 Aralık 2021'de “Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın… Çok farklı noktalara gideceğiz” dediği gün geldi, çattı. Aradan tam 6 ay geçti. Ekonomide bu süreçte birçok gösterge değişti ancak Nebati'nin işaret ettiğinin aksi gelişmeler yaşandı.

ENFLASYON PATLADI

Enflasyon yılların rekorlarını kırdı, iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Bütçe hedefleri tutmadı, ek bütçe adeta yeni bir yıllık bütçe gibi ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Nebati'nin bu ifadelerine gönderme yaparak 6 aylık dönemin Türkiye'ye mal olan faturasını açıkladı. Bu süreçte enflasyon yüzde 36.08'den yüzde 73.50'ye fırladı. Dolar kuru 27 Aralık 2021'de 11.86 TL'ydi, dün itibarıyla 16.74 TL'yi gördü. Öztrak, 6 ayda yaşanan gelişmeleri şöyle sıraladı: “Nebati Bakan'ın 6 aylık uykusu, bu ülkeye ve milletimize nelere mal oldu? ‘Enflasyon sebep, ek bütçe netice' diyerek, 2022 bütçesi kadar bir bütçeyi daha getirdiler.

FAİZ LOBİLERİNE 330 MİLYAR

‘Bütçeden faiz lobilerine, 240 milyar lira vereceğiz' diyorlardı. Şimdi ‘330 milyar lira vereceğiz' diyorlar. Kur Korumalı Mevduat'tan Hazine'nin sırtına 31 milyar liralık yük bindirdiler. Getirdikleri ek bütçeyle, KKM için 40 milyar liralık ilave ödenek istediler. 6 ay önce; 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleriyle, Kaşıkçı'nın katili dedikleri Suudi Arabistanlı Veliaht Prensle küstüler. Şimdi üç beş kuruşluk SWAP hatırına hepsiyle barıştılar.”

‘Millette uyuyacak hal bırakmadılar'

■ “6 ay boyunca, Saray ve şürekâsı keyifle mışıl mışıl uyudular. Ama millette uyuyacak hal bırakmadılar” diyen Faik Öztrak, “6 ay önce; 12 kiloluk mutfak tüpü 218 liraydı. Bugün oldu 335 lira. 6 ay önce; milletimiz çıkma meyve sebzeyi bilmiyordu. Şimdi ‘çıkma sebze, meyve' nedir, tüm Türkiye biliyor. 6 ay önce, piyasada boş baklava, boş tost, boş dürüm yoktu. Şimdi boş baklava, boş tost, boş dürümden geçilmiyor” ifadelerini kullandı.