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ABD ekonomisi 2021’de yüzde 5,7 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ABD ekonomisi 2021'de yüzde 5.7 büyüyerek 1984'ten bu yana en yüksek büyüme hızını kaydetti.

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ABD ekonomisi 2021’de yüzde 5,7 büyüdü

ABD ekonomisi işletmelerin yüksek talebi karşılamak için tükenen stokları yenilemesiyle 2021’de yaklaşık 40 yılın en iyi performansını kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre, ABD ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 6.9 büyüdü. ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2.3 büyüme kaydetmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte yüzde 5.5 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı.

2020’DE 74 YILIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞAMIŞTI

ABD ekonomisi 2021’de yüzde 5.7 büyüyerek 1984’ten bu yana en yüksek büyüme hızını kaydetti.

ABD ekonomisi 2020’de yüzde 3.4 daralarak 74 yılın en büyük düşüşünü kaydetmişti. (REUTERS)

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