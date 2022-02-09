ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon verisi küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz ay yüzde 7 olarak açıklanmış 39 yılın zirvesine yükselmişti. ABD enflasyon verisinin 10 Şubat perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Tüm dünyanın beklediği ABD tüketici enflasyonu verileri geçtiğimiz Bloomberg’in anketinde ortalama beklenti yüzde 7 olmuştu. ABD’de enflasyonda en son Haziran 1982’de yüzde 7,1’lik oran görülmüştü.
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD enflasyon verisinin 10 Şubat perşembe günü açıklanması bekleniyor.
ABD ENFLASYON RAKAMLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE
ABD’de yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8’i görerek 1982 yılı Haziran ayı sonrasındaki dönemin zirvesine ulaştı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.
Bloomberg anketinde de beklenti yüzde 6,8 idi.
Ekimde ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.