ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi kaç?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Bir önceki ay yıllık %7,0 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan TÜFE’nin ocak ayında %7,30’a yükselmesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ile FED’in faiz patikasında daha erken adımlar atabileceği beklentileri artabilir. Bugün saat 16:30’da açıklanacak olan enflasyon verisi ile birlikte dolar endeksinde küresel bazda oynaklığın artması bekleniyor.

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Global piyasalarda gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Veri FED politikasını dolayısı ile global piyasaları da etkileyeceği için gelişmekte olan ülke piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor. ABD'de 2021 yılı enflasyonunun son 39 yılın zirvesinde %7 olarak gerçekleşti.

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisinin 10 Şubat perşembe günü saat 16:30’da açıklanacak.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİSİ NE?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları izlenecek. Tüketici fiyat endeksinde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,3 yükseliş açıklanması bekleniyor. ABD'de yıllık tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 7 seviyesinde açıklanmıştı.

Enflasyon verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi FED'in şahin duruşunu destekleyerek piyasalarda risk iştahında dalgalanmayı artırabilir. ABD tahvil faizlerinin daha da yukarı gelmesi global piyasalarda satış baskısını artırabilir.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ile FED'in faiz patikasında daha erken adımlar atabileceği beklentileri artabilir. Mart ve Mayıs ayında 25'er baz puanlık faiz artışı beklentisi oldukça yüksek. Fakat enflasyonun yüksek seyri 50 baz puanlık artışın gerçekleşebilme ihtimallerini az da olsa artırabilir.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Fed'in bu sene 3'ten fazla faiz artışı yapabileceğini belirtti. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon beklenişlerini ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine itmesi halinde Banka'nın faiz artırması gerekebileceğini söyledi.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8'i görerek 1982 yılı Haziran ayı sonrasındaki dönemin zirvesine ulaştı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.

Bloomberg anketinde de beklenti yüzde 6,8 idi.

Ekimde ABD'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.