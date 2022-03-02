ABD, Rus oligarklara yaptırımları genişletecek

The Washington Post gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırarak bildirdiği haberine göre ABD, Rus oligarklara, onların şirketlerine ve ailelerine olan yaptırımların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

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ABD, Rus oligarklara, onların şirketlerine ve ailelerine olan yaptırımların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Haberi The Washington Post gazetesi konuya yakın üç kaynağa dayandırarak bildirdi.

Habere göre, ABD Rus demir ve çelik oligarkı Alisher Usmanov’a da yaptırım getirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a bugünkü basın toplantısında Rus milyarder Roman Abramovich’e yaptırım getirilip getirilmeyeceği soruldu. Başbakan bu soruya çekimser bir yanıt vererek, “Şu aşamada tekil dosyalar üzerinde konuşmak uygun değil” dedi.

Johnson ayrıca Rus oligarkların yaptırımlardan etkilenmemeleri için çalışan hukuk şirketlerinin de ceza alabileceğini belirtti.

MEGA YATLAR MALDİVLER’DE DEMİRLEDİ

Başka bir haberdeyse, gemi izleme verilerine bakılarak en az beş Rus oligarkın mega yatının Hint Okyanusu’ndaki Maldivler adasında demirlediği ya da seyrettiği belirtildi.

MarineTraffic gemicilik veri tabanına göre, 2018’de ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan alüminyum devi Rusal’ın sahibi Oleg Deripaska’nın Clio adlı mega yatının ve çelik imalatçısı Evraz’ın ortağı Alexander Abramov’un Titan adlı yatının Maldivler’de demirlemiş olduğu saptandı.

Ayrıca Rusya’nın en zengin kişisi Vladimir Potanin’in 88 metrelik Nirvana isimli yatı da diğer iki milyarderin yatlarıyla birlikte Maldivler’de seyir halindeyken görüldü. (REUTERS)



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