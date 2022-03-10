ABD Temsilciler Meclisi, hükümet ödeneğini ve Ukrayna yardımını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, hükümet için 1,5 trilyon dolarlık ödeneği ve Ukrayna'ya yapılacak 13,3 milyar dolarlık mali yardımla ilgili tasarıyı onayladı.

Sozcu.com.tr

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ABD Temsilciler Meclisi dün oy çoğunluğu ile ABD’nin Ukrayna’ya 13.6 milyar dolar yardımda bulunmasına ve ulusal devlet hizmetlerinin 30 Eylül’e kadar devam etmesine olanak sağlayacak 1,5 trilyon dolar ödenek içeren tasarıyı onayladı.

Savunma harcamalarının olduğu bölüm 69’a karşı 361 oy alırken, iç harcamalara yönelik bölüm ise 171’e karşı 260 oyla kabul edildi.

Senato’daki Demokratlar söz konusu paketi, hükümetin kapanmasına karşı önlem olarak alınmış mevcut düzenlemenin sona ereceği cuma gününden önce oylamaya sunmayı hedefliyorlar.

UKRAYNA’YA ASKERİ VE EKONOMİK YARDIM

Ukrayna yardımının 6,5 milyar doları Doğu Avrupa’da yapılacak askeri harcamaları ve Ukrayna ordusunu donatma maliyetini içeriyor. Mültecilere yapılacak yardım ve Ukrayna’ya yapılacak ekonomik yardım içinse 6,8 milyar dolar ayrıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile 45 dakika görüştüğünü söyledi. “Putin’in insanlığa karşı suç” işlediğini iddia eden Pelosi Putin için “canavar” ifadesini de kullandı.

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