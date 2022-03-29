ABD uyardı: Yaptırımlardan kaçınmaya çalışan Rus zenginlerini izliyoruz

ABD'de Rus zenginlere uygulanan yaptırımlar konusunda bilgi veren bir hazine yetkilisi, Rus zenginlerin yaptırımlardan kaçınmak için yapmaya çalıştığı finansal işlemleri ve onlara maddi destek sunanları takip ettiklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından ekonomik yaptırımlara tabi olan ve bu yaptırımlardan kaçınmaya çalışan Rus zenginlerinin finansal işlemlerini izlediğini ve onlara “maddi destek” sunanları takip ettiğini belirtti.

İngiliz iş dünyası gazetesi Financial Times’ın aktardığına göre, üst düzey bir ABD Hazine yetkilisi, batının Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamasından bu yana, Rus şirketlerin servet ve para transferlerini gizleme çabalarında artış kaydedildiğini belirtti. Yetkili ayrıca ABD’nin şu anda yaptırımlara tabi olmayan zenginleri de takip ettiğini duyurdu.

‘RUS ZENGİNLER ZATEN TECRÜBELİ’

FT’ye konuşan yetkili, Rus zenginlerin vergi kaçırmak için varlıklarını saklama konusunda tecrübeli olduğunu, bunların şu anda Moskova’nın dayattığı sermaye kontrollerinden de yararlandığını söyledi.

“Yeni ortaklara yapılan servet transferlerini de izliyoruz ve paravan şirketlerin kurulduğunu görüyoruz” diyen yetkili, Rus bankalarının ve şirketlerinin, oligarkların izlerini kapatmak için yıllardır kullandıkları teknikleri benimsediğini de sözlerine ekledi.

G7 GÖREV GÜCÜ KURUYOR

Öte yandan G7 ülkeleri ve Avustralya, yaptırım uygulanan bireylerin ve gelecekteki önlemlerle hedef alınabilecek kişilerin varlıklarını izlemek için bir görev gücü oluşturmaya karar verdi.

G7 liderleri geçen hafta, benzer kısıtlayıcı önlemleri benimseme konusunda diğer hükümetlere baskı yapma taahhüdünde bulunmuştu.

‘YAPTIRIMLARIN KALKMASI İÇİN BARIŞ GELMELİ’

Washington, yaptırımların Rusya ekonomisine kalıcı zarar vereceğine inanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgalini başlatmasından bu yana açıklanan yaptırımlar hızla yürürlüğe girmişti.

ABD’nin Rusya’nın gelecekte de engellemeye kararlı olduğunu ve yaptırımların uzun ömürlü olabileceğini öne süren yetkili, herhangi bir yaptırımın kaldırılması için bir ateşkes veya barış anlaşmasının şart olduğunu belirtti.

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