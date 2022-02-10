ABD’de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de tüketici enflasyonu ocakta beklentileri aşarak yüzde 7,5'e yükseldi ve Şubat 1982 sonrası dönemin zirvesine ulaştı. Aralıkta oran yüzde 7 olmuştu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 2022 yılı Ocak ayında enflasyon beklentileri aşarak yüzde 7,5’e yükseldi.

Yüzde 7,5’lik oran, Şubat 1982’den bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Aylık enflasyon yüzde 0,6 oldu.

Bloomberg anketinde yıllık enflasyon beklentisi yüzde 7,3, aylık enflasyon beklentisi yüzde 0,4 idi.

Aralık enflasyonu yüzde 7 olmuştu.

ABD’de çekirdek enflasyon da yüzde 5,9’luk beklentiyi aşarak yüzde 6’ya yükseldi. Önceki ayda bu oran yüzde 5,5 idi. Aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 olarak açıklandı.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 27

Aylık gıda enflasyonu ve enerji enflasyonu yüzde 0,9 seviyesinde oldu.

Yıllık olarak bakıldığında ise enerji enflasyonu yüzde 27, gıda enflasyonu yüzde 7 oldu.

Elektrikte aylık artış ocakta yüzde 4,2’ye yükselerek dikkat çekti.

Benzin fiyatlarında yıllık artış da yüzde 40 oldu.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZDE AGRESİFLEŞEBİLİR

ABD’de enflasyonun beklentilerin ötesinde yükselmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimini öne çekebilir.

Piyasa, halihazırda Fed’den bu yıl 5 faiz artışı bekliyordu ancak enflasyonda beklentileri aşan yükseliş Fed’in daha agresif hareket etmesine de neden olabilir.

Enflasyonun açıklanması sonrasında ABD tahvil faizlerinde yükseliş, borsa vadelilerinde düşüş görüldü.

Enflasyonun açıklanması öncesinde yüzde 1,93 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi, veri sonrası yüzde 1,986’ya sıçradı.

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