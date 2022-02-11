ABD’de enflasyon depremi: 7 faiz artışı bekleniyor

ABD'de enflasyonun yüzde 7,5'e yükselmesi sonrasında tahvil faizleri sert yükselirken, borsalarda sert satışlar görüldü. ABD Merkez Bankası'ndan martta 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi artarken, bu yıl 7 faiz artışına gidileceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’de tüketici enflasyonunun ocakta beklentileri aşarak yüzde 7,5’e yükselmesi, piyasaları sarstı.

Verinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,057’e kadar yükselirken, ABD’de Nasdaq borsası yüzde 2,1, S&P 500 endeksi yüzde 1,8 oranında değer kaybetti.

Enflasyonun 40 yılın zirvesine yükselmesi, fonlama faiz oranı aralığını yüzde 0-0,25 aralığında tutan ABD Merkez Bankası’ndan parasal sıkılaşmayı hızlandırma beklentilerini de arttırdı.

Piyasada Fed’in 16 Mart’ta 50 baz puanlık artışa gideceği ve yıl genelinde de toplamda 7 faiz artışı yapacağı fiyatlanmaya başlarken, Fed üyelerinden de dikkat çeken mesajlar geldi.

FED ÜYESİNDEN ‘100 PUAN FAİZ ARTIŞI’ ÇIKIŞI

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, “1 Temmuz’a kadar çantada 100 baz puan görmek istiyorum” çıkışı yaptı.

“40 yılın en yüksek enflasyonuna sahibiz. Bence çok daha çevik ve verilere karşı çok daha reaktif olmamız gerekecek” diyen Bullard, 1 Temmuz’a kadar 100 baz puanlık artışın üç toplantıya yayılmasını öngörürken, mart toplantısında 50 baz puan faiz artışıyla başlayıp başlamama konusunda kararsız olduğunu da ekledi.

’50 BAZ PUANLIK ARTIŞA AÇIĞIM AMA…’

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, “kavramsal” olarak faiz oranının alışıla gelenin üzerinde, 50 baz puan, artırılmasına açık olduğunu, ancak şu anda buna ihtiyaç görmediğini söyledi.

Stanford Ekonomi Politikası Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen sanal bir etkinlikte konuşan Barkin, 5/ baz puanlık artırım konusunda gelen ısrarcı sorulara, “Şu anda bağıran bir ihtyaç olduğunu düşünmüyorum. Buna ikna olmam gerekli” yanıtını verdi.

Barkin, Fed’in faiz oranlarını nötr seviyeye doğru “istikrarlı” şekilde artırmasını beklediğini ve faiz oranlarının “göreceli olarak yakın” zamanda pandemi öncesi seviyelere geri getirilmesini istediğini vurguladı.

GOLDMAN SACHS’TAN 7 FAİZ ARTIŞI TAHMİNİ

ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında Fed’den faiz artırımı beklentilerini yükseltti.

Daha önce yaptığı açıklamada Fed’in bu yıl 5 faiz artırımına gitmesini öngören Goldman Sachs, dünkü enflasyon verisi sonrasında 2022 için faiz artışı beklentisini 7’ye yükseltti.

Banka, 7 ayrı toplantıda 25’er baz puan faiz artışı bekliyor.

‘FED VARLIK ALIMLARINI ŞİMDİ DURDURMALI’

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, Fed’e hızla yükselen enflasyonun önüne geçilmesi için, piyasadan tahvil alımlarını şimdi durdurması çağrısı yaptı.

Dünkü enflasyon verisi sonrasında açıklama yapan BlackRock’ın Global Sabit Getiri Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder, “Fed’in azıklanan yüksek enflasyona tepki vermesi ve parasal genişlemeyi şimdi durdurması gerekli” ifadelerini kullandı.

Fed’in pandemiye verdiği yanıtın “kahramanca” olduğunu belirten Rieder, ancak şimdi daha nötr bir politika duruşa hızlı şekilde geçme zamanı olduğunu savundu.

Rieder, Fed’in bunu yaparkan para politikasında aşırı sınırlayıcı hale gelmekten kaçınması gerektiğini de vurguladı.

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