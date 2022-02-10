ABD’den Çin’e karşı yeni gümrük vergisi hazırlığı

ABD'de Biden yönetimi, eski başkan Trump döneminde verdiği ithalat taahhüdünü yerine getirmeyen Çin'e karşı yeni gümrük vergisi uygulamayı değerlendiriyor.

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ABD, Çin’in ABD eski başkanı Donald Trump döneminde imzalanan “Faz 1” anlaşması kapsamında ABD’den satın alma taahhüdünde bulunduğu 200 milyar dolar tutarındaki ek ürün ve hizmetlerin alımını gerçekleştirmemesi nedeniyle Çin ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda yeni bir gümrük vergisi uygulamak da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerleniyor.

ABD Ticaret Odası’ndan yetkililer dün yapılan açıklamada, mevcut görüşmelerin Çin’i ABD’den satın alma taahhüdünde bulunduğu ek ürün ve hizmetleri satın almaya ikna edememesi durumunda Biden yönetiminin yeni bir gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi.

BAŞKA SEÇENEKLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

ABD Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Başkanı Myron Brilliant, Biden yönetiminin uluslararası firmalar için eşit bir rekabet alanı sağlanması talebi ile ilgili Çin karşısında birlik olmak adına ABD müttefikleriyle daha yakından çalışmak da dahil olmak üzere başka seçenekleri de değerlendirdiğini söyledi.

Salı günü açıklanan ABD ticaret verileri, Çin’in iki yıl önce ABD eski başkanı Donald Trump döneminde imzalanan “Faz 1” ticaret anlaşması kapsamında ABD’den satın alımlarını artırma taahhüdünü gerçekleştirmediğini, Çin’in ithalatı artıracağını söylediği alanlarda büyük bir açık gösterdi.

ÇİN İTHALAT TAAHHÜDÜNÜ TUTTURAMADI

Çin, corona virüsü salgını ve tedarik zincirindeki darboğazlardan olumsuz etkilenen 2020 ve 2021 yıllarında, ithalatı 2017’de görülen seviyenin 200 milyar dolar üzerine çıkarma taahhüdünü gerçekleştiremedi ve ithalat hedefinin yüzde 60’tan azını gerçekleştirebildi.

Brilliant, Ticaret Odası’nın Biden yönetiminin Çinli yetkililer ile Faz 1 ticaret anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda gerçekleştirdiği görüşmeleri desteklediğini belirtti.

Brilliant, “Ancak bu görüşmelerin anlaşma kapsamındaki taahhütleri gerçekleştirmek konusunda başarısız olması durumunda, yönetimin başvurabileceği araçlar olduğunu düşünüyorum” dedi. (REUTERS)

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