ABD’den Rusya’ya karşı yaptırımlara katılmayan ülkelere tehdit

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların altını oyan ülkelere karşı kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. Yellen, "Sonuçlarıyla yüzleşirler" ifadeleriyle isim vermeden yaptırımlara katılmayan ülkeleri tehdit etti.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarının altını oyan ülkelere karşı kayıtsız kalmayacakları uyarısında bulundu.

“Ukrayna’ya karşı savaşı sona erdirene kadar Rusya’yı dünyadan izole etmek için ortaklarımızla birlikte çalışacağız” diyen Yellen, “Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşı kınamayanlar yaptırımlara zarar verirler ise sonuçları ile yüzleşirler” ifadelerini kullandı.

‘KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ’

Yellen ayrıca, “Rusya’ya yaptırımlara zarar veren ülke ve şirketlere karşı ABD ve müttefikleri kayıtsız kalmayacaklar” dedi.

Yellen, uyarılarda bulunurken isim vermedi ancak Reuters’ın haberinde “Washington ve müttefikleri, Hindistan, Çin ve diğer ‘arada kalan’ ülkelere, Rusya’ya ve onun ‘özel askeri operasyon’ dediği eyleme karşı net bir tavır almaları için baskı yapmaya çalıştı” denildi.

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını kınamış ve Ukrayna’ya askeri yardımda bulunmuş ancak Rusya’ya dönük ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırımlara uymayacağını açıklamıştı.

‘ULUSLARARASI DÜZEN TEHLİKEDE’

Yellen, Atlantik Konseyi’nde bugün yapmayı planladığı konuşmasından alıntıda “Hem barışçıl güvenlik hem de ekonomik refah açısından uluslararası düzenin tehlikede olduğunu” vurguladı.

ABD Hazine başkanı ayrıca, Washington’un Rusya’yı dolara dayalı küresel finans sisteminden izole etme çabalarının “herhangi bir ülkenin dış politika hedefleri tarafından motive edildiği” yönündeki tüm eleştirileri de reddetti.

ABD öncülüğünde Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık yarısının dondurulması ve bir dizi Rus kurumunun dolara dayalı finansal sisteme erişiminin kesilmesi, bazı analistler arasında doların hakimiyetinin kötüye kullanıp kullanmadığına dair soruları gündeme getirmişti.

RUSYA’YA SUÇLAMA

ABD ve müttefiklerinin uluslararası kuralları ihlal etmek yerine onları korumak için hareket ettiğini öne süren Yellen, Rusya’nın küresel normları ihlal ettiğini öne sürdü.

Saldırganlığa, sivillere yönelik yaygın şiddete karşı durduklarını öne süren Yellen, “Barış ve refahı koruyan kurallara dayalı bir küresel düzene olan bağlılığımızla uyumlu olarak ilkelerimizi destekliyoruz” dedi.

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