AB’den Rus petrolüne yaptırım planında değişiklik

Avrupa Komisyonu, yaptırım konusunda isteksiz üye ülkeleri ikna etmek için Rus petrolüne ambargo uygulanması planında değişiklik teklifinde bulundu.

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Avrupa Komisyonu, yaptırım konusunda isteksiz üye ülkeleri ikna etmek için Rus petrolüne ambargo uygulanması planında değişiklik teklifinde bulundu.

Bir AB kaynağının verdiği bilgiye göre değişiklik kapsamında Rus petrolünü taşımak için kullanılan nakliye hizmetlerine uygulanacak yasak öncesinde bir ay yerine üç aylık geçiş süreci olması teklif edilecek.

PETROL ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK İÇİN YATIRIM

Aynı zamanda yeni teklif, petrol altyapısını geliştirmek için yatırım yapılması ve yaptırımların etkilerinin azaltılmasına yardım edilmesini içerecek.

AB elçileri bugün TSİ 10:30’da başlayacak toplantıda değişiklik tekliflerini görüşecekler. (REUTERS)

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