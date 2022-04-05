AB’den Rusya’ya milyarlarca Euro’luk yeni yaptırım planı

AB kömür ve bazı kimyasaların ithalatına ek olarak yılda 10 milyar Euro hacimli yarı iletken maddeler, bilgisayar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) çıkartma ekipmanları ve diğer elektrikli cihazların Rusya'ya ihracatını durdurmayı planlıyor.

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Avrupa Komisyonu, yıllık maliyeti 9 milyar Euro’ya kadar çıkan kömür, kauçuk, kimyasallar ve diğer bazı ürünlerin Rusya’dan ithalatını yasaklamak için kapsamlı bir yaptırım tasarısını hazırlıyor.

Reuters’ın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, AB kömür ve bazı kimyasaların ithalatına ek olarak yılda 10 milyar Euro hacimli yarı iletken maddeler, bilgisayar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) çıkartma ekipmanları ve diğer elektrikli cihazların Rusya’ya ihracatını durdurmayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu, yaptırım tasarısını AB üye devletlerine sunacak.

RUS ARAÇLARINA AB SINIRINDAN GİRİŞ YASAĞI

Yaptırımlar kapsamında AB ayrıca, Rusya’ya ait ağır ticari taşıtların ve Rus araçlarının AB sınırlarından girişini yasaklayacak.

Öte yandan, yeni yaptırımlarla Rus VTB Bank ve SWIFT’ten daha önce çıkarılan üç Rus bankasıyla işlem yapılması yasaklanacak ve yaptırım listesine oligarkların ve siyasetçilerin dahil olduğu yeni Rus vatandaşları eklenecek. (REUTERS)

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