ABD’nin ardından İngiltere de faiz artırdı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faizleri artırdı. BoE'nin dokuz üyeli Para Politikası Komitesi'nin sekiz üyesi politika faizinin yüzde 0.5'ten yüzde 0.75'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı.

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentilere paralel olarak art arda üçüncü toplantıda faizleri artırdı ancak daha fazla artışa ihtiyaç olduğu konusundaki söylemlerini yumuşattı.

BoE’nin dokuz üyeli Para Politikası Komitesi’nin sekiz üyesi politika faizinin yüzde 0.5’ten yüzde 0.75’e yükseltilmesi yönünde oy kullandı.

BoE başkan yardımcısı Jon Cunliffe, talebin yüksek emtia fiyatlarından ciddi bir darbe alacağı konusunda uyararak faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler BoE’nin politika faizini yüzde 0.75’e çıkarmasını bekliyorlardı.

FED DE ARTIRMIŞTI

ABD Merkez Bankası da (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekmişti.

Fed böylece Kasım 2018 sonrasında ilk kez faiz artırmış oldu.

Karara göre, Fed bu yıl içinde 6 faiz artışı daha yapabilir. Fed, bilanço küçültme kararını ise gelecekte bir toplantıda almayı değerlendiriyor. (REUTERS)



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