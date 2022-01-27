Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Türk Hava Yolları'nda istifa eden İlker Aycı'nın yerine yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Bolat getirildi.

Sozcu.com.tr

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Türk Hava Yolları’nda (THY) İlker Aycı’nın istifasının ardından boşalan yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Ahmet Bolat oturdu.

Karar, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alındı.

Bolat, THY’de Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy’un yerine de THY eski Entegre Operasyon Kontrol Başkanı Fatih Kaçmaz getirildi.

Öte yandan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar’ın da istifa ettiği ve yerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Aydagiç’in geldiği öğrenildi.

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