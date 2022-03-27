Akaryakıt sektörü temsilcileri talepleri için Ankara’da

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla birlikte kâr marjı düşen akaryakıt sektör temsilcileri, taleplerini Ticaret Bakanlığı'na ve EPDK'ya iletti.

Sozcu.com.tr

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş dünyasının taleplerini çözüme kavuşturmak için Ankara ile yoğun görüşme trafiğini sürdürüyor.

BTSO akaryakıt ve enerji sektörü temsilcilerinin yer aldığı heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Ticaret Bakanlığı'nı ziyaret ederek sektörün talep ve beklentilerini iletti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Nakliye bedellerinin bayilerin toplam kâr marjının içerisinde yer alması dağıtım bölgelerine uzak olan bayilerimizi olumsuz etkiliyor” dedi.

“Ayrıca dağıtım bölgelerine yakın bazı yerlerin pompa satış fiyatları Bursa gibi uzak illere göre daha yüksek” diyen Burkay, “Pompa satış fiyatlarının da dağıtım bölgelerine uzaklık göz önünde bulundurularak belirlenmesi en önemli taleplerimiz arasındaydı” diye konuştu.

KAPANAN İŞLETMELER OLMUŞTU

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlarla birlikte kâr marjı düşen akaryakıt sektör temsilcileri, ülke genelinde istasyonların birer birer kapanmaya başlayacağına yönelik endişelerine aylardır devam ediyor.

Sektör temsilcileri böyle bir durumda vatandaşın benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşayacağı uyarısında da bulunmuştu.

Mart ayı başlarında, aylardır zarar ettiklerini ve dayanacak güçleri kalmadığı için işyerini kapatanlar da olmuş; Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş ise 4 bin istasyonun kapanma tehlikesi yaşadığını söylemişti.

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