Akaryakıta bir zam daha

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında 40 kuruş artış oldu. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam gelmişti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi sosyal medya hesabından akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı olduğunu duyurdu.

EPGİS’in açıklamasına göre, bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogazın litre fiyatında 40 kuruş artış gerçekleşti.

Sendikanın açıklamasında “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

BENZİN VE MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ

EPGİS, 2 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine de 32 kuruş zam geldiğini duyurmuştu.

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